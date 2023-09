Manolo Portanova torna al gol in B, il cronista in radio lo elogia: sui social è bufera. Cosa è successo

di Redazione Web

Manolo Portanova è stato condannato per violenza sessuale e oggi, che è arrivato il suo primo gol in Serie B dopo la discussa decisione di poter continuare a giocare a calcio, ecco che la radiocronaca finisce nell'occhio del ciclone delle polemiche.

Il Tribunale Nazionale della Federcalcio, infatti, si è dichiarato incompetente sul caso del giocatore. E dopo che la Procura Figc lo aveva deferito nel dicembre scorso, è tornato in campo, regolarmente tesserato dalla Reggiana. Ma quanto accaduto durante "Tutto il calcio minuto per minuto" adesso scatena le polemiche. Il cronista si lascia andare a un commento che scatena la bufera sullo stupro di gruppo per il quale è stato condannato.

“Un gol davvero meraviglioso da parte di Manolo Portanova che mette a tacere le polemiche”. Condannato in primo grado con sei anni di reclusione per stupro di gruppo, la giustizia farà il suo corso. Se questa è, può essere una telecronaca del servizio pubblico. Ascoltate pic.twitter.com/L3fqOgX3Qj — nomfup (@nomfup) September 16, 2023

Manolo Portanova segna e il cronista scatena le polemiche

«Un gol meraviglioso, il primo di Manolo Portanova, l’uomo più discusso dall’inizio della stagione a Reggio Emilia, che ha spaccato la tifoseria con la sua condanna in primo grado per stupro. Non lo volevano in tanti, soprattutto le tifose della Reggiana e invece gli ultrà lo volevano eccome, ed è andato a festeggiare proprio sotto la curva granata il suo primo gol in campionato».

Queste le parole del cronista Rai durante la radiocronaca di Reggiana-Cremonese. E poi: «Un gol davvero meraviglioso che mette a tacere le polemiche anche se, poi ricordiamo, che tra qualche mese ci sarà l’appello del processo a Firenze per stupro di gruppo. Ma torniamo allo sport». L’audio con il taglio della cronaca finito nell’occhio del ciclone è stato rilanciato su X dal senatore del Pd Filippo Sensi: «Condannato in primo grado con sei anni di reclusione per stupro di gruppo, la giustizia farà il suo corso - scrive -.

