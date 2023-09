Malore improvviso mentre guida: papà di 3 figli esce dall'auto, poi si accascia e muore. Pietro aveva 34 anni

di Redazione web

Si sente male mentre è al volante, si ferma ed esce dall'auto, poi si siede sul marciapiede e chiede aiuto. Il malore però, è stato fatale. Pietro Storniolo, padre di tre figli (con un altro in arrivo), è morto a 34 anni, nonostante l'arrivo dei soccorsi, che si sono rivelati inutili. È stato stroncato da un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Cosa è successo

Pietro Storniolo, muratore di 34 anni, abitava a Villabate (Palermo) ed era sposato.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social: «Oggi ci svegliamo in lacrime - scrive sui un amico - un padre di famiglia, un grande lavoratore, non c'è più e noi siamo qui a dirti che non ti dimenticheremo mai». «Anche tu sei diventato angioletto - scrive Miri - proteggi alla tua famiglia e tua moglie, non riusciamo a crederci che non ci sei più, riposa in pace».

