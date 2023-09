Malore improvviso, neonata di 5 mesi perde i sensi e muore davanti ai genitori

di Redazione web

Dramma a Premana, in provincia di Lecco. Una neonata di cinque mesi è morta, in seguito a un malore improvviso. I genitori hanno fatto scattare l'allarme in mattinata, quando si sono resi conto che la piccola non rispondeva ai loro stimoli.

Neonato muore a tre mesi, la madre arrestata per maltrattamenti: «Traumi da bimbo scosso»

Neonata di un mese e mezzo morta in culla a Santa Maria a Vico: sul corpicino ustioni ed ecchimosi, sequestrati i cellulari dei genitori

I soccorsi

A Premana, piccolo centro dell'Alta Valvarrone, è intervenuto con la massima urgenza anche l'elisoccorso del 118 con il quale la neonata è stata portata in ospedale per cercare di salvarla. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare: vane le manovre di rianimazione e tutti i tentativi di tenerla in vita.

Saranno eventualmente gli esami autoptici o un preliminare d'inchiesta a cercare di fare piena luce sulle cause del decesso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 09:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA