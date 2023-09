Chiara Ferragni e la nuova casa, i bagni di Vittoria e Leone nel mirino dei fan. Lei replica così

di Redazione web

Chiara Ferragni e i bagni della nuova casa a Milano già stanno facendo discutere. Sono bastate poche foto che riguardavano gli interni della futura abitazione dell'influencer e del marito Fedez e i fan già si sono espressi in merito.

I colori, l'arredamento, quei pochi dettagli esposti sui social, non convincono e i follower, nello specifico, si sono scagliati contro i bagni dei bambini. Spiegando, infatti, che alcune delle toilette presenti nelle immagini fossero dedicate proprio ai singoli figli, i "seguaci" dell'imprenditrice digitale si sono domandati: «Ma che senso ha avere due bagni per due bambini?». La reazione di Chiara Ferragni ha lasciato tutti senza parole.

Ma la gente incavolata per i bagni dei bimbi? 😅 — Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) September 19, 2023

Chiara Ferragni e i bagni

La reazione dell'imprenditrice digitale è stata quella di commentare l'accaduto sui social e nello specifico con un tweet ha scritto: «Ma la gente incavolata per i bagni dei bimbi?», con una emoji che ride dall'imbarazzo come a sottolineare quanto la cosa non abbia senso.

A supportare l'imprenditrice anche l'ex gieffina Antonella Fiordelisi che ha scritto: «Amore dimmi chi sono questi acrimoniosi che li mettiamo ko».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 20:57

