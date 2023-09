Chiara Ferragni, le foto della nuova casa: «Quasi pronta». Ma è subito bocciata: ecco il motivo

di Redazione web

Chiara Ferragni ha lanciato l'annuncio ai suoi fan in merito alla sua nuova abitazione. «La nuova casa è quasi pronta», ha scritto l'influencer sui social. Qualcosa però, sembra non convincere i fan che si sono scagliati contro le prime foto degli interni della dimora dei Ferragnez.

«Buia e stretta», la nuova casa nel cuore di Milano non piace. Tra colori e forme, ecco perché non fa incetta di like.

Chiara Ferragni senza trucco: «Vi faccio vedere il prima e il dopo». I fan: Bellissima anche al naturale

Chiara Ferragni, il segno della croce su Instagram scatena i commenti: (non credente) perché l'ha fatto?

Nuova casa a Milano

La nuova casa dei Ferragnez in zona City Life a Milano non piace. A scriverglielo sono centinaia di persone sotto l'ultimo post dell'imprenditrice digitale che ha condiviso le immagini su Instagram.

«Per adesso non mi piace: è un insieme di stili che cozzano tra loro. Il bagno rosa con il lavabo grigio è horror», le ha scritto un utente sui social. E, ancora: «Senza gusto!! È proprio vero che i soldi non comprano l’eleganza», ha tuonato un altro.

«Buia e stretta»

Per il momento, le immagini ritraggono degli interni con movimenti sinuosi, scalinate bianche e grigie e colori simili per i bagni, ma nulla di concreto visti gli evidenti lavori in corso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA