Chiara Ferragni in Svizzera, cos'è e quanto costa la "vasca da bagno" in mezzo al lago

di Redazione web

Chiara Ferragni si trova in questi giorni in Svizzera per motivi di lavoro, e nelle ultime foto pubblicate su Instagram ha mostrato un oggetto che risulterà poco familiare ai più: si tratta di una grande "vasca da bagno" nella quale l'imprenditrice digitale si diverte a stare a mollo insieme agli amici. Cosa c'è di strano? Che la vasca "naviga" sulle acque del lago Brienz. Andiamo duenque a vedere di cosa si tratta e quanto costa fare un'esperienza del genere in previsione di una gita a Intralaken.

Fedez spento e annoiato a X-Factor, cosa succede al rapper? La relazione con Chiara Ferragni e i problemi di salute «che sto curando»

Chiara Ferragni, quanto guadagna in un mese: il reddito dell'impero dai post su Instagram all'azienda

La vasca da bagno sul lago

Fare un bagno in vasca cullati dalle acque del lago è di sicuro un'esperienza "instagrammabile", e infatti la si può ritrovare nelle ultime foto di Chiara Ferragni, che in un post spiega: «Avete mai provato una vasca da bagno in mezzo al lago? Sono efficienti dal punto di vista energetico, usate l'acqua del lago (e una piccola stufa a legna per renderla calda) e materiali riciclabili ed è stata un'esperienza unica nel suo genere». L'attrazione, che si chiama "HotTug", è collocata nel lago di Brienz e promette di fare un bagno nel lago e godersi una temperatura di 38° gradi anche se fuori c'è freddo o - meglio ancora - nevica: si tratta, infatti, di un'esperienza invernale che può essere provata da ottobre a marzo.

Quanto costa

Sulla HotTug possono salire un massimo di sei persone, e se in molti fan della Ferragni si sono chiesti quanto possa costare un'esperienza simile, ecco fatti due conti: il costo per due ore è di 190 franchi svizzeri (circa 200 euro) per due persone.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA