Chiara Ferragni, “incidente” prima di uscire di casa: «Fitcheck drama». Cos'è successo

Chiara Ferragni, ogni giorno, sul proprio profilo Instagram, mostra ai suoi quasi 30 milioni di follower, ciò che indossa per quella o quell'altra occasione e il suo iconico "fitcheck" è diventato famoso in tutto il mondo. L'influencer cambia outfit anche più volte al giorno e, nelle sue storie più recenti, si è filmata con un look casual per andare a prendere il suo bambino Leone a scuola. Qualcosa, però, è andato storto e Chiara è scoppiata a ridere. Ecco cos'è successo.

La storia Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato una storia Instagram in cui realizza il suo solito "fitcheck", ovvero il controllo outfit prima di uscire. L'influencer indossa un paio di pantaloni eleganti di colore rosa pastello, un top blu scuro e un paio di sabot beige. Mentre "sfila" davanti al suo smartphone, Chiara mostra il look ai suoi follower sotto diverse angolazioni e, poi, alza la gamba ma la sua calzatura vola dritta addosso allo smartphone che rischia di cadere.

L'imprenditrice, quindi, scoppia a ridere e recupera la ciabatta super griffata che è appena volata. Chiara, a corredo del video, che ha poi postato anche su TikTok, ha scritto: «Fitcheck drama».

Chiara Ferragni e i social

Chiara Ferragni pubblica moltissime storie Instagram durante il giorno e, in queste ultime ore, sta pubblicizzando le due puntate speciali della sua serie tv "The Ferragnez". Gli episodi sono incentrati nella settimana di Sanremo che tanto ha fatto parlare e della crisi tra lei e Fedez, seguita al Festival.

