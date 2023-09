Chiara Ferragni, quanto guadagna in un mese: il reddito dell'impero dai post su Instagram all'azienda

Chiara Ferragni, almeno in Italia, è indiscutibilmente la regina delle influencer. Ma avete mai provato a pensare a quanto possa guadagnare da un singolo post sponsorizzato, considerando il suo vasto seguito su Instagram, che supera i 29,5 milioni di seguaci?

Chiara Ferragni, la lite a Sanremo: «Fedez mi ha tradita». Il rapper: non ero lucido

Chiara Ferragni, la dedica alla cagnolina Matilda: «Forse la foto più bella di Sanremo, mi manchi»

Chiara Ferragni, quanto guadagna

Le cifre del suo reddito derivante da questa attività sono senza dubbio impressionanti e superano decisamente ogni aspettativa. D’altronde, la moglie di Fedez è riuscita a costruire un impero che va oltre le attività di fashion blogging degli inizi, imponendosi come personaggio a tutto tondo del mondo dello spettacolo, con sortite di ogni tipo anche in tv e nel mondo della musica. Siete curiosi di scoprire i dettagli finanziari di questa impresa? Quanto guadagnerà mai Chiara Ferragni in un solo mese?

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- 'Fedez è quello povero in famiglia', la reazione del marito di Chiara Ferragni. Ecco quanto guadagna rispetto alla moglie

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 07:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA