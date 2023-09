Chiara Ferragni indossa gli abiti del suo brand, ma piovono critiche: «Ma c'è gente che compra queste cose?»

di Redazione web

Chiara Ferragni, in questi giorni, si trova in Svizzera con alcuni amici per trascorrere un weekend in mezzo alla natura e lontana dallo smog e dal caos cittadino di Milano. L'influencer ha pubblicato alcune foto sul proprio profilo Instagram in cui indossa alcuni capi della linea nuova del suo brand. La maggior parte dei suoi fan le hanno fatto i complimenti ma qualcuno ha avuto da ridire sul look della mamma di Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni, la dedica alla cagnolina Matilda: «Forse la foto più bella di Sanremo, mi manchi»

Chiara Ferragni, “incidente” prima di uscire di casa: «Fitcheck drama». Cos'è successo

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, nel suo ultimo post Instagram, indossa un paio di pantaloni neri attillatissimi, un top trasparente con una fascia nera che copre il seno e sulla quale c'è scritto "Ferragni" e, infine, completa il look con un paio di occhiali da sole che appartengono sempre alla sua linea di moda. L'influencer è molto sorridente negli scatti postati sui social, ma qualcuno dei suoi follower ha fortemente criticato i capi che indossa: «Ma c'è gente che compra queste cose?», «Non mi vestirei mai così» oppure «Alcuni capi sono una caduta di stile».

Chiara Ferragni e i social

Chiara Ferragni, ovviamente, come di solito accade, non ha risposto a nessuna delle critiche che ha ricevuto su Instagram. L'influencer, però, in questi giorni sta ripostando moltissime storie dei suoi fan che stanno guardando l'episodio speciale su Sanremo che segue da vicino le emozioni che lei e Fedez hanno vissuto durante quella settimana che ha, poi, portato alla crisi di coppia, ormai, passata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA