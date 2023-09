Chiara Ferragni e Fedez, Giulia De Lellis e il commento che fa infuriare i Ferragnez: la "risposta" social e la polemica

di Redazione web

Chiara Ferragni e Fedez non hanno atteso molto prima di reagire alle critiche mosse sulla loro serie The Ferragnez. L'ultimo episodio, preso di mira da Selvaggia Lucarelli è stato criticato anche da Giulia De Lellis. Infatti, l'influencer, ex corteggiatrice di Uomini e donne si è ritrovata al centro di un'aspra polemica, per aver condiviso tra le sue storie di Instagram alcuni stralci dell'articolo della giornalista scrivendo: «Qui ho riso forte sorry».

L'ex gieffina, poi, ha cancellato tutto ma non abbastanza velocemente. Qualche follower ha screenshottato e la reazione dei Ferragnez è stata immancabile.

Chiara Ferragni indossa gli abiti del suo brand, ma piovono critiche: «Ma c'è gente che compra queste cose?»

«Fedez e il manager di Chiara Ferragni non si sopportano», l'indiscrezione confermata da Giulia De Lellis?

Giulia De Lellis e il tweet della discordia

A destare ulteriori polemiche è stato un nuovo Tweet di Giulia De Lellis in cui ha scritto: «Ops..

Ops…

Ho riso ad alta voce 😱😂💗 — Giulia De Lellis (@delellisgiulia) September 16, 2023

La reazione dei Ferragnez

La reazione dei Ferragnez è stata molto soft. La coppia, infatti, si è lasciata andare a qualche like in più su Twitter. Il primo a replicare è stato Fedez, che ha messo un 'mi piace' ad un'utente che scriveva: «Ma parlaci un po’ dei festini in Israele Giulia, così ridiamo anche noi ad alta voce, non credi?».

Poi anche Chiara Ferragni che ha trovato la storia cancellata da Giulia De Lellis su Twitter e ha messo like al commento di una follower: «Potrei parlare della famosa mancata solidarietà femminile, della misoginia da donna a donna o dell’assenza di obiettività perchè in questi commenti tutto è lecito solo quando si parla di un grande successo come quello della Ferragni. Ma dirò solo: non piangere acrimoniosa».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA