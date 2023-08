Giulia De Lellis, paura per la nonna e costretta a mettere le telecamere in casa: «Esperienze terribili con alcune infermiere»

di Redazione web

Giulia De Lellis sta affrontando un momento molto difficile, dopo la morte del suo cagnolino Tommaso, ha dovuto affrontare alcuni momenti di paura per la salute della nonna che proprio ieri, 23 agosto, ha festeggiato il compleanno, spegnendo 89 candeline.

In quest'occasione, l'influencer si è riunita con la famiglia per passare una serata insieme e essere vicina alla nonna. Durante questa visita, Giulia De Lellis ha raccontato che la sua famiglia è stata costretta ad inserire alcune telecamere di sicurezza all'interno dell'abitazione e della camera da letto della nonna. Andiamo a scoprire il motivo.

Giulia De Lellis e la disavventura con le infermiere della nonna

Giulia De Lellis ha raccontato sulle sue storie di Instagram che la sua famiglia è stata costretta a mettere le telecamere nelle stanze a causa di episodi spiacevoli con le infermiere della nonna che venivano a casa per accudirla.

«Abbiamo avuto esperienze traumatizzanti con le infermiere. Nonnina sta meglio, siamo venuti a Roma per i suoi alti e bassi e per festeggiare il suo compleanno. Per fortuna tutto bene», ha raccontato l'influencer che ha voluto precisare che l'infermiera che attualmente assiste la dolce signora è «fantastica, nonna la adora! Non siamo tutti uguali a questo mondo».

Giulia si sta godendo un altro po' la sua famiglia, con le nipotine e i suoi fratelli.

