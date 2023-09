Chiara Ferragni felice con gli amici, ma di Fedez neanche l'ombra: le foto dalla Svizzera lasciano dubbi tra i fan

di Redazione web

Chiara Ferragni ha trascorso il fine settimana in Svizzera insieme ad alcuni dei suoi amici più cari e, come spesso accade, ha pubblicato tutte le foto sul suo profilo Instagram. L'influencer sembra essere molto felice e serena e, in tutti gli scatti, è sorridente. I fan hanno notato, inoltre, che con lei non c'era Fedez che, comunque, da diversi giorni non pubblica più nessuna storia su Instagram. Chiara non ha mai accennato al marito né sulle storie, né sugli ultimi post.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto del suo weekend in Svizzera. Nelle immagini, l'influencer indossa scarponcini, leggins e top, look perfetto per una passeggiata in mezzo alle montagne, mentre, in altri scatti, è vestita molto più elegantemente. I follower di Chiara le hanno riservato moltissimi complimenti e, infatti, il suo post ha riscosso molto successo. Qualcuno, di più malizioso, ha voluto sottolineare il fatto che l'influencer sembra molto più sorridente quando con lei non c'è Fedez ma, al momento, pare che i due stiano vivendo un periodo sereno. Il rapper, infatti, dopo che è uscito l'episodio speciale su Sanremo, aveva specificato su Instagram che, in questo periodo, avrebbe dovuto risolvere alcune cose per migliorare se stesso e il rapporto con Chiara.

Chiara Ferragni e lo speciale su Sanremo

L'ultimo episodio della serie tv "The Ferragnez", ovvero quello dedicato a Sanremo, ha riscosso moltissimo successo tra i fan ed è da vari giorni che Chiara Ferragni pubblica nelle proprie storie i messaggi dolci che riceve dai suoi follower che la apprezzano sempre di più.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 18:10

