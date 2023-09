Corona definì «ebeti» Chiara Ferragni e Fedez: ora è pronto a risarcirli. Niente processo per diffamazione

di Redazione web

Niente processo per diffamazione per Fabrizio Corona. È stato raggiunto un accordo transattivo tra Fedez, Chiara Ferragni e l'ex paparazzo dei vip, imputato a Milano per il reato di diffamazione, dopo avere definito «ebeti» i Ferragnez in un'intervista del 2020.

Chiamo 'ebeti' i Ferragnez

L'ex re dei paparazzi, difeso dall'avvocato Ivano Chiesa, si è detto disponibile a concordare una somma per risarcire la coppia, assistita dall'avvocato Gabriele Minniti. Si tornerà in aula il prossimo 2 ottobre. La Procura di Milano aveva chiesto l'archiviazione della querela che marito e moglie avevano presentato anche nei confronti del giornalista, ma il gip Sara Cipolla aveva accolto l'opposizione dei legali della coppia. Corona, nello specifico, aveva definito i 'Ferragnez' «degli ebeti che sanno usare i mezzi di comunicazione».

