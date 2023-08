Caso Morgan, Fabrizio Corona attacca Marracash: «Interpreti un personaggio»

di Redazione web

Nelle ultime ore non si fa che parlare del "Caso Morgan". L'ex leader dei Bluvertigo, durante il suo ultimo concerto, il 26 agosto in occasione spettacolo "Battiato – Segnali di vita e arte", si è rivolto ad alcune persone del pubblico con insulti omofobi e dicendo «Andate a vedere Marracash o Fedez». Mentre quest'ultimo ha preferito non commentare l'accaduto, Marracash ha voluto rispodnere sulle sue storie Instagram, dicendo: «Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più».

A prendere le difese di Morgan è stato Fabrizio Corona. Andiamo a vedere che cosa ha detto.

Fabrizio Corona ha preso le difese di Morgan durante le ultime ore, attaccando, a sua volta Marracash.

In una sua storia Instagram il "re dei paparazzi" ha scritto: «Morgan è una delle persone più intelligenti, preparate e sensibili che io abbia mai conosciuto. È una persona colta, è un artista. Un artista non "gratta" piuttosto chi vende ai ragazzini delle storie finte di fi*a, tossicità e soldi facili nei testi e ci fa su i milioni. gìGratta chi influenza una generazione di subumani attaccati alle pagine social, gratta e perde chi si ritrova ad interpretare un personaggio nel quale non crede più. Esiste il personaggio e la persona, soprattutto esiste il rispetto dell'arte. Tutti si soffermano sul fatto che Marco (Morgan) sia o non sia lucido... ma santoddio, la lucidità non ha mai portato la vera letteratura. Le parole sono importanti, tutte le parole andrebbero ascoltate. Morgan non ha idea di cosa sia un dissing, eppure qualcuno ci campa da sempre... Il pubblico? È degno di rispetto quando si pone in modo "aperto", quando premia un artista, quando critica l'artista dopo la performance. Difficile da comprendere, infatti non lo capite. Gli Dei esistono non per essere compresi... BIFOLCHI che non siete altro».

Un attacco mirato a Marracash e in difesa di Morgan.

