Morgan, Marracash risponde dopo l'attacco: «Non nominarmi mai più». E la Rai lo "scarica"

«Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più». Marracash, in una storia su Instagram, risponde così a Morgan che ieri a Selinunte, durante uno spettacolo, al pubblico che lo invitata a cantare aveva risposto di andare a vedere Marracash o Fedez. Morgan si era poi scusato.

Cosa è successo

L'ex leader dei Bluvertigo ha litigato con il pubblico, durante un'esibizione in Sicilia.

La Rai: nessun contratto con noi

«Al momento la Rai non ha alcun contratto con Morgan e non è prevista una seconda stagione di 'StraMorgan'. Il programma non figura nei palinsesti del servizio pubblico fino a gennaio 2024». È quanto apprende l'Adnkronos da fonti Rai dopo le polemiche che si sono scatenate intorno a Morgan per i fatti accaduti durante il concerto al Parco Archeologico di Selinunte dedicato a Franco Battiato, dove il cantante ha preso di mira un gruppo di spettatori iniziando ad insultarli anche attraverso frasi omofobe. Un comportamento che ha creato indignazione sui social. Secondo quanto precisano ancora fonti Rai, dopo gennaio 2024 «i palinsesti sono al vaglio e non sono stati ancora annunciati».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 11:45

