Caso Morgan, Pinguini Tattici: «Il rispetto non ha età, come l'educazione. Cogl***aggine»

Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, su una delle storie Instagram della band, si è scagliato duramente contro Morgan, dopo che il giudice di X Factor ha rivolto insulti omofobi al pubblico che era accorso a guardarlo. Ma andiamo con ordine.

Morgan, chi sono i vip che gli danno ragione dopo il violento sfogo sul palco

Pinguini Tattici sul caso Morgan: «Il rispetto non ha età, come l'educazione. Cogl**naggine»

Morgan, insulto choc al concerto: «Fro**o di me**a». Poi, le scuse: non sono omofobo. Rischia il posto a X-Factor?

Lo sfogo

Non si arresta la bufera su Morgan dopo che lo scorso 26 agosto in occasione spettacolo "Battiato – Segnali di vita e arte", si è rivolto ad alcune persone del pubblico con insulti omofobi e non solo. Un evento di portata clamorosa che non accenna diminuire. Tra chi condanna il giudice di X Factor, c'è Riccardo Zanotti.

Il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, ha scritto un lungo post sulle storie Instagram, in cui attacca Morgan, con stile, senza mai menzionarlo, ma il riferimento è più che evidente «Poco più di un anno fa, qui nelle stories, scrissi che facevano pena alcuni video di nuovi artisti che non rispettavano il proprio pubblico durante i live. Era dovuto all’assenza di gavetta, ma si spera che un ragazzo possa sempre imparare dai suoi errori (come facciamo noi ogni giorno beninteso)».

Qui il riferimento nemmeno troppo velato a Morgan: «In queste ultime ore gira online un video in cui un uomo di una certa età, esperto e navigato, insulta la gente dal palco. Un cantautore che usa parole schifose, l’avrete sicuramente visto anche voi. Il punto è questo: il rispetto non ha età, così come l’educazione. Continuiamo a dirlo: fare questo mestiere è un onore, salire su un palco un privilegio. Più grande è il privilegio, più grande la responsabilità»

Una condanna senza se senza ma «Un artista è tale quando il quantitativo di talento supera, per la maggior parte del pubblico, il quantitativo di cogl***aggine, che ci piaccia o meno. Quando questo non avviene, purtroppo, risulta difficile perdonare l’artista, e forse conviene questo si ponga qualche domanda su ciò che rappresenta».

I Precendenti

Per Zanotti non è la prima volta "attaccare" un collega in difesa del pubblico.

Riccardo aveva scritto: «Mi è capitato in questi giorni di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro?».

La risposta del rapper è arrivata quasi immediata:«Di voi nemmeno parlo perché non ce n’è bisogno. Fatela una hit se è così facile. Siete le classiche persone che se venite in zona vi prendono per il c*lo. Solo in televisione potete andare, ah tra l’altro appena è uscita la notizia di voi che mi sfottevate avete fatto uscire il merch su Instagram. hahaha! Non parlavano di voi da anni (se qualcuno ha parlato di voi). Detto ciò, chiudo qui la storia perché è diventata surreale. Ho fatto 80 live e per un djset si è scatenato un casino».

Le parole di Rhove, tra l'altro, hanno portato una notevole fortuna ai Pinguini Tattici Nucleari che dalla scora estate hanno continuato a macinare successi e conquistato le classifiche ininterrottamente ... a differenza dell'accusatore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA