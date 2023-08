Pomeriggio 5, Myrta Merlino gioca d'anticipo: si parte il 4 settembre, prima de La Vita in Diretta

Manca davvero poco alla partenza di Pomeriggio 5, la storica trasmissione del daytime di Mediaset che da quest'anno sarà condotta da Myrta Merlino. La giornalista, che seguendo la rivoluzione voluta da Pier Silvio Berlusconi ha sostituito Barbara D'Urso, gioca d'anticipo e partirà già il 4 settembre.

Doppio anticipo

Con una settimana d'anticipo rispetto alla concorrenza de La Vita in Diretta di Alberto Matano, Myrta Merlino partirà il prossimo 4 settembre con la nuovissima edizione di Pomeriggio 5. L'anticipo è anche nell'orario: il nuovo talk del day time aprirà alle 16.55, quasi 15 minuti prima dell’inizio di Estate in Diretta.

Soltanto il 25 settembre, con l’avvio della striscia pomeridiana di Amici di Maria De Filippi, si entrerà a regime con gli orari dello scorso anno.

Pomeriggio 5 trainerà, come di consueto, le nuove puntate di Caduta Libera con Gerry Scotti, mentre in questa prima settimana di messa in onda sarà anticipata da un doppio appuntamento con "La Promessa" che sta registrando dei buoni ascolti: 2 milioni di spettatori e + 22% di share.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 18:16

