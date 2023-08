Luciana Littizzetto su Maria De Filippi rivela: «Perché siamo diventate amiche...»

di Redazione Web

Luciana Littizzetto e Maria De Filippi sono legate da una splendida amicizia che con il tempo è diventata sempre più forte. Oggi, Luciana Littizzetto è carica per la sua esperienza televisiva a Tù sì que vales, insieme alla conduttrice di Canale 5, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. La comica nelle ultime ore ha svelato un retroscena riguardo alla sua amicizia con Maria De Filippi. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Maria mi chiamò moltissimi anni fa a fare C'è Posta per Te - ha raccontato Luciana Littizzetto in un'intervista a Gente -. In quel periodo lei aveva iniziato con l'affido del figlio Gabriele e le chiesi di spiegarmi come si organizzava. Anche io volevo farlo, ma temevo che essere una persona nota non fosse una cosa buona per i bambini che poi ho avuto in affido. E lei ovviamente mi ha detto "ma sei cretina", che poi è la sua risposta standard con me. E mi ha spiegato che "tu sei tu, fai quello che puoi e che sei"».

