Influencer vuole "scroccare" la pizza da Porzio, ma le arriva il conto e si infuria: «Cancello le storie». Lui: non ti ho invitata

Il segreto per mangiare gratis? Diventare un influencer. Funziona spesso, ma non sempre. Testimone, una ragazza che è stata a cena alla pizzeria di Errico Porzio sul lungomare di Napoli. A raccontare la vicenda è lo stesso imprenditore, titolare di diverse pizzerie a suo nome e molto noto in Campania. Porzio, tramite la sua pagina Facebook, ha raccontato quello che è successo e ha pubblicato il messaggio della «pseudo influencer», che si è lamentata del conto, che a suo dire non avrebbe dovuto pagare perché «per me è lavoro».

L'influencer da Porzio, cosa è successo

Errico Porzio, che premette di non essere presente quando la ragazza è stata a cena nel suo ristorante, ha spiegato di non averla invitata e di non sapere neache chi fosse, ma la definisce «pseudo influencer».

«Contenta e soddisfatta del servizio e della pizza ha fatto delle storie su Instagram ma poi dopo averle presentato il conto le ha cancellate.

Il messaggio dell'influencer

«Ciao, ragazzi, grazie ancora per la pizza personalizzata, per le foto e per ago e cotone soprattutto - si legge nel messaggio della ragazza che al momento non si è palesata -. Mi sono trovata costretta ad eliminare video e foto dalle mie storie perché, come immaginerete sicuramente, per me è lavoro», dice. Non sponsorizzo gratuitamente aziende, al massimo mi occupo di scambio merce/servizio. Dunque recensisco positivamente l'azienda o il prodotto da sponsorizzare in cambio del servizio o del prodotto stesso offerto GRATUITAMENTE.

Apprezzo la vostra cordiale accoglienza, però, insomma, capirete che il lavoro è lavoro! Immaginavo di strutturare una collaborazione reciproca ma dal momento che questo non è avvenuto mi sono trovata costretta ad eliminare i contenuti. Arrivederci, ci rivedremo.

