«Trucco per apparire 20 anni più giovane», così la regina del make up inganna i suoi pretendenti

Il trucco può letteralmente modificare i tratti del viso e ringiovanire o invecchiare una persona. Ormai il lavoro del make up artist diventa sempre più difficile perché, grazie ai contenuti sulle varie piattaforme di condivisione come TikTok e Instagram, i trend da seguire cambiano in pochissime ore. Quest'estate è stata la volta dello "strawberry make up", ovvero un trucco incentrato sulle guance rosse e le lentiggini (finte), a ricordare una fragola, mentre pochi giorni prima, tutti sono impazziti per il "latte make up", diventato in seguito "espresso make up", per i colori utilizzati, marroncino e affini.

Ma c'è una moda che non passerà mai, ovvero il "trucco per sembrare più giovane" e di questo, Patricia Lichtenberger è un'esperta.

Andiamo a scoprire la sua storia.

Il make up che inganna

Patricia Lichtenberger è una signora di 48 anni che ha una passione sfrenata per il make up. La donna condivide i suoi trucchi su TikTok dove può vantare una community di oltre 150 mila follower che la seguono soprattutto per i suoi segreti di bellezza e il trucco che la fa ringiovanire 20 anni.

Patricia è stata soprannominata "catfish" dai suoi fan e amici perché inganna le persone con il suo trucco: «Non ci credo che hai quasi 50 anni, il make up è fatto benissimo».

La make up artist, ora anche imprenditrice nel settore beauty, ha confessato che la sua passione ha radici molto profonde: «Sono stata spesso vittima di bullismo, mi chiamavano "brutta" e mi insultavano.

Patricia va a numerosi appuntamenti e ha molti pretendenti, ma, se prima usava il trucco come una maschera, adesso, prima di uscire di casa, manda loro i suoi video dove mostra il suo volto senza e con il trucco: «Sono sempre io, solo più bella».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 08:43

