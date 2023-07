«Il trucco di bellezza per un contorno viso con l'abbronzante è un fallimento. Riuscirò a eliminarlo?»

di Redazione web

«Basta applicare il prodotto sugli zigomi, naso, attaccatura dei capelli e mascella e utilizzare un pennello rotondo per sfumarlo». Così inizia il classico tutorial per un contorno viso realizzato ad opera d'arte con il make up. Ma sta spopolando la moda di utilizzare l'abbronzante al posto del classico stick per il contouring: «Lasciare che la finta abbronzatura si sviluppi durante la notte e lavarla via al mattino».

Lo sa bene Chessie King Carter, influencer inglese che ha deciso di provare il metodo popolare, ma le cose non sono andate proprio come aveva previsto.

Risultato indesiderato

Quando si è svegliata la mattina dopo, Chessie è rimasta sbalordita dal suo viso, tanto che si è rivolta ai social media per mostrare il fallimento.

Pubblicando online, la giovane influencer ha condiviso un video mentre mostrava il suo viso estremamente scuro, ha detto: «L'ho sentito prima qui, mi sto ufficialmente vietando di guardare i tutorial di TikTok.

Fallimento totale

Quindi, dopo aver provato a lavarlo via, Chessie ha continuato: «Quindi quello che è ho fatto è l'opposto del contouring, in realtà ha fatto sembrare il mio viso e le mie caratteristiche facciali, specialmente il mio naso, ancora più grandi».

Il fallimento è stato accolto dai suoi fan con i ringraziamenti per aver confermato che questo nuovo trend di make up non funziona.

