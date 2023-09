Guendalina Tavassi, la confessione: «Il mio fidanzato stava per essere arrestato»

di Redazione web

Giornata di shopping per Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna. Diretti in cartolibreria, infatti, i due hanno iniziato a camminare tra gli scaffali per acquistare il materiale per i figli di lei in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Rivivendo i momenti dell'adolescenza, hanno iniziato a giocare tra i vari oggetti.

«Che meraviglia, questo diario è bellissimo», ha detto l'ex gieffina al fidanzato. Il 28enne, intanto, misurava uno zaino della Roma, la sua squadra del cuore. Poi insieme a prendere il gelato. Qualcosa, però, è andato storto: scopriamo insieme cosa è successo.

Una sorpresa scambiata per "furto"

«Federico - ha iniziato Guendalina Tavassi parlando del fidanzato - stava per essere arrestato per questi blocknotes a forma di cuore.

Momento gelato: segreto per la forma

Dopo la gag in cartolibreria, i due sono andati a prendere un gelato. «Il mio segreto per mantenermi in forma? Nessuno!», ha affermato ridendo l'ex gieffina mentre addenta una coppa gelato che le cola sul braccio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 18:01

