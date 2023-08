Guendalina Tavassi e i “reperti archeologici”: «Ecco come ero a 18 anni» FOTO

di Redazione web

Guendalina Tavassi ha condiviso con i suoi fan il ritrovamento di quelli che ha definito «reperti archeologici». Riordinando la sua abitazione, infatti, ha aperto il "vaso di Pandora" recuperando da sotto al letto contenitore immagini, foto e materiali degli anni passati.

Una vecchia fotografia in bianco e nero mostra l'opinionista tv nel fiore dei suoi 18 anni, quando divenne mamma per la prima volta di Gaia.

Guendalina Tavassi a 18 anni

Uno scatto di una giovanissima Guendalina Tavassi bionda e 18enne è stato condiviso dalla stessa ex gieffina su Instagram. Nei vari "ritrovamenti" anche una foto prima di partecipare al reality.

Prima del Grande Fratello

Guendalina Tavassi non ha potuto a fare a meno di notare quanto fosse molto più magra e quanto fosse diversa la sua vita. Uno degli attrezzi per fare la manicure è sbucato tra una maglietta di Francesco Totti e le foto dei genitori e ha ricordato il periodo in cui faceva le unghie come primo lavoro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 18:54

