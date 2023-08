Guendalina Tavassi: «Pio e Amedeo non siete nessuno». Ecco perché

di Redazione web

Guendalina Tavassi nelle ultime stories di Instagram ha citato i due artigiani che, dell'"arte dello scrocco", ne hanno fatto un lavoro: Pio e Amedeo. I due comici pugliesi, nati a Foggia nel 1983, sono diventati famosi per aver reso noto al grande pubblico quanto si possa 'rubare' ai ricchi con le "buone maniere".

Ma cosa hanno a che fare i due comici televisivi con l'ex gieffina? Scopriamolo insieme.

Guendalina Tavassi e la ricotta calda

Guendalina Tavassi è in vacanza con il fidanzato, il 28enne Federico Perna.

Entrata in quella che potrebbe essere una gastronomia, con il suo "Cuore" (così ha soprannominato il fidanzato), la 37enne, opinionista tv, ha finto di non conoscere alcuni prodotti per poterli assaggiare gratis.

Riprendendosi sui social e citando proprio Pio e Amedeo, l'ex gieffina ha assaggiato una forchettata di ricotta calda e addentato una mozzarella, ridendo e scherzando di essere riuscita ad ottenerli con il sorriso e una finta ingenuità, proprio come i suoi "colleghi" comici.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 15:47

