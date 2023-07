Guendalina Tavassi chiede aiuto ai fan: «Federico ha un forte dolore all'orecchio, c'è un rimedio?»

di Redazione Web

Forti dolori in vacanza a San Felice Circeo per Federico Perna, il fidanzato di Guendalina Tavassi, ex concorrente GfVip. L'ex gieffina ha pubblicato una serie di video nelle sue Instagram stories dove spiega ai suoi fan che il suo fidanzato ha un forte dolore all'orecchio e chiede qualche rimedio. «Lo stanno guardando tutti, che figuraccia». Sono queste le parole che si sentono in uno dei video pubblicati dall'ex gieffina. In realtà, Federico, continua a lamentarsi per il forte dolore. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Ragazzi avete dei rimedi per il dolore all'orecchio? - ha chiesto Guendalina Tavassi ai suoi fan -. Si è tuffato ieri e ha sentito un rumore nell'orecchio, da quel momento gli continua a far male. Ha messo tutti i tipi di gocce e preso cortisone. Io penso che gli si sia formato un tappo. C'è chi mi dice di usare l'olio caldo ma ho paura che faccia peggio. Avete rimedi?».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Luglio 2023, 11:14

