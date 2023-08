Guendalina Tavassi e la foto sexy in acqua: poi posta il 'dietro le quinte'. «Cos'è successo davvero»

di Redazione web

Il lavoro dell'imprenditrice digitale può essere molto complesso e Guendalina Tavassi lo sa bene. Come lei, tante altre persone del mondo dello spettacolo che hanno un seguito elevato sui social, durante l'estate, impiegano tempo e risorse da dedicare alla pubblicazione di contenuti, al mare, in spiaggia, in barca e chi più ne ha più ne metta.

Nonostante molti di essi vengano criticati perché quello dell'influencer ancora non è considerato un vero e proprio lavoro dall'opinione pubblica, altri, come nel caso dell'opinionista tv, mostrano il backstage che c'è dietro una singola foto e spesso, non è come sembra.

Guendalina Tavassi, scherzo e dedica al fidanzato: «Come Romeo e Giulietta...»

Guendalina Tavassi, scaramanzia in vacanza: «Sta per esplodere l’aeroporto di Brindisi». Ecco perché

Guendalina Tavassi, il backstage

Altra giornata al mare in Puglia per Guendalina Tavassi che ha visto l'ex gieffina posare per uno scatto sexy in costume da bagno in acqua.

Il video del backstage, però, è tutto da ridere: un uomo regge l'asta che inquadra ad altezza uomo Guendalina Tavassi, mentre due persone la schizzano dai lati per fare un effetto pioggia naturale, mentre il fidanzato Federico Perna se la ride.

Lei, prima in posa, poi con l'acqua salata negli occhi, nella comicità della scena, interrompe il "set".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Agosto 2023, 22:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA