Guendalina Tavassi, dopo la vacanza la corsa dal parrucchiere e l'incontro con Micol Incorvaia: «Barbie stracciona»

Guendalina Tavassi dal parrucchiere a Roma, dopo la vacanza a San Felice Circeo, è corsa a sistemare i capelli. L'incontro con la cognata Micol Incorvaia prima della partenza con il fratello dell'opinionista Edoardo Tavassi è un saluto veloce e uno scambio di battute che hanno fatto sorridere i fan.

L'ex gieffina sorella di Clizia Incorvaia mostra all'opinionista tv le sue unghie rosa Barbie, ecco come Guendalina Tavassi le ha risposto.

Guendalina Tavassi "Barbie stracciona"

Dopo diversi giorni di mare, salsedine e sabbia, tornare a Roma per Guendalina Tavassi significa risistemare la sua immagine dopo la vacanza.

Ad attenderla dal parrucchiere anche Micol Incorvaa che le mostra le unghie laccate rosa barbie: «Amo ma perché non lo fai anche tu un video di Barbie?».

Poco dopo, in un'altra Instagram story, mostrando il suo caschetto fresco fatto continua: «Tutte a postare foto e video di Barbie, vedete se fanno le storie da Fantaghirò come me, tiè».

