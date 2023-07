Squalo enorme sfiora il kayak, il momento di terrore vicino la costa: «E chi lo fa più il bagno»

di Redazione web

Dall'inizio dell'estate si sono moltiplicati gli avvistamenti di squali nel Mediterraneo, una realtà che è stata evidenziata sui social network con numerosi video di avvistamenti di questi grandi animali marini. TikTok pullula di clip di utenti che si trovano faccia a faccia con gli squali e rimangono completamente paralizzati dall'incontro inaspettato. Lo ha dimostrato l'account @squalosymas, che mostra il terrificante momento in cui uno squalo sfiora il kayak di una coppia.

Squalo sfiora il kayak, il video

Come si vede nelle immagini condivise nel video di TikTok, mentre la coppia si diverte a fare kayak lungo la costa molto vicino alla riva, un enorme squalo li sorprende sfiorando la loro canoa a pochi centimetri di distanza. Nonostante l'inevitabile spavento, all'apparenza sembra che si tratti di uno squalo elefante, di dimensioni enormi, ma innocuo per l'uomo poiché si nutre principalmente di plancton e piccoli pesci, filtrandoli attraverso le branchie.

I commenti

Il video è diventato virale, accumulando più di 3 milioni di visualizzazioni e commenti di ogni genere, la maggior parte dei quali assicura che si tratta di uno squalo elefante. «Si vede dalla pinna che è uno squalo elefante», «Non mi interessa se è uno squalo elefante, vedo qualcosa e mi viene subito un infarto», «Ho paura di buttarmi in mare e quest'anno non mi verrebbe nemmeno in mente» o «Forse un elefante, ma è uno squalo e se lo trovi ti spaventi», sono state alcune delle reazioni più gettonate.

