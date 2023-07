The Undertaker: l'ex campione di wrestling con un'occhiataccia "salva" la moglie dallo squalo

Ha fatto innamorare generazioni e generazioni a uno degli sport più spettacolari al mondo. "The Undertaker" è una vera e propria leggenda del Wrestling, diventato celebre per il suo ingresso trionfale sul ring, uscendo da una bara. Sono anni che impaurisce gli avversari, ma adesso si è proprio superato.

The Undertaker, lo squalo allontanato con un'occhiata

Durante la sua vacanza al mare, "The Undertaker", all'anagrafe Mark Calaway, ha "salvato" la moglie da uno squalo che si stava avvicinando alla riva.

La donna si è accorta della presenza in acqua dello squalo e ha subito chiamato in soccorso il marito... in un video caricato su Instagram, subito diventato virale, video che ha scatenato i milioni di fan dell'ex lottatore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 12:38

