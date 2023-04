Cristiano Ronaldo, il pubblico inneggia a Messi: lui va in panchina e reagisce così. Il gestaccio fa il giro dei social

di Redazione web

Non proprio elegante il gesto di Cristiano Ronaldo, nei confronti del pubblico dell'Al Hilal dopo la sconfitta in trasferta del suo Al Nassr. Il campione portoghese, mentre stava facendo ritorno negli spogliatoi, accompagnato dal tifo avverso che invece invocava Leo Massi, ha abbassato una mano per stringere vistosamente gli attributi maschili.

Gesto offensivo

Nel calcio, è difficile che qualcosa passi inosservato, e così quel gesto di pochi secondi ha fatto e sta facendo il giro del web, cioè del mondo. Chissà cosa sia passato nella testa del portoghese, il quale non è proprio riuscito a trattenersi.

A torcida do Al-Hilal: " Messi, Messi e Messi".



Ammonito

Poco prima Ronaldo era stato ammonito dopo aver commesso un duro fallo su un avversario, il centrocampista colombiano Gustavo Cuellar, che ha stretto con una presa al collo e trascinato a terra con una mossa, molto simile a quella di un lottatore di wrestling. L'arbitro ha comunque deciso per il cartellino giallo, permettendo all'ex juventino di proseguire la partita, in cui comunque il risultato finale è stato di 2-0 per l'Al Hilal, la squadra contro cui giocava il club di Ronaldo, Al Nassr, che l'ha convinto a giocare in Arabia Saudita mettendo sul piatto un miliardo di euro fino al 2030.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 17:49

