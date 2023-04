«Cristiano Ronaldo mi ha venduto la sua Porsche a metà prezzo in cambio del numero di telefono della star di X-Factor»

di Redazione web

Cristiano Ronaldo era un amante delle belle ragazze durante la sua prima esperienza al Manchester United - secondo quanto rivela il massaggiatore dei Red Devils Rob Thornley - e ha scambiato la sua Porsche 911 con il numero di telefono una star di X-Factor.

Cr7 e il baratto Porsche-numero di telefono ragazza X Factor

Il massaggiatore del Manchester United Rob Thornley ha rivelato che Cristiano Ronaldo ha scambiato la sua Porsche con il numero di un cantante di X-Factor durante il suo primo periodo ai Red Devils. Thornley ha raccontato che Cr7 gli ha affidato il compito di ottenere il numero telefonico della star di X-Factor. Parlando di Under the Cosh , Thornley ha ricordato: "È la sera prima di una partita: siamo al Lowry Hotel. Stava facendo un massaggio con me, quindi è sul mio letto e gli sto massaggiando le gambe con X-Factor in TV. 'Chi è questa ragazza?' Ed era Dannii Minogue, puoi darmi il suo numero?'.

La storia rivelata dal Dily Star prosegue col racconto del massaggiatore: "E io sono un semplice massaggiatore dello United, come faccio a ottenere il suo numero? Beh, in realtà, sono un uomo con molti mezzi, e in quattro o cinque giorni, recupero il numero di Dannii Minogue nel mio telefono. Tuttavia, la storia d'amore in erba non ha mai funzionato però Cristiano dopo pochi mesi sempre con Thornley è tornato alla carica. E mentre la coppia guardava X-Factor, Ronaldo ha chiesto il numero di un'altra star, Kimberly Wyatt.

Il numero di un'altra ragazza di X Factor

Thornley ha rivelato ancora: "Ho detto 'Cosa c'è in cambio per me? Sto cercando di ottenere i numeri delle ragazze per te, cosa c'è per me? Ronaldo mi ha detto, 'OK, vuoi la mia macchina?' Aveva una Porsche Carrera decappottabile e ha detto: "Quando andrò al Real Madrid, ti venderò la mia auto a metà prezzo", e io ho detto OK. Mi ci sono voluti circa 10 minuti per ottenere il suo numero e gliel'ho passato a lui".

La vendita finale dell'auto

Ronaldo ha mantenuto l'accordo e quando si è trasferito a Madrid ha venduto la sua auto al dipendente dello United. Lui racconta: "Arriva la fine della stagione: 'Ricordi il nostro accordo?' lui dice "sì". "Gli ho dato 30.000 sterline per un'auto da 60.000 sterline, e il giorno dopo l'ho venduta per 60.000 sterline!".

