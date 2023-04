Turista muore in aeroporto, il cane resta solo e viene affidato al canile: l'appello per l'adozione

di Redazione web

Un cittadino americano, in vacanza in Italia, è morto all'improvviso all'interno dell'aeroporto di Bari, lasciando da solo il cane che era in viaggio con lui. Il bull terrier, allora, è stato affidato al canile sanitario in attesa che, tramite l'ambasciata Usa, si capisca se c'è qualche familiare della vittima che possa prendersene cura. L'animale, una femmina di bull terrier è regolarmente microchippata.

In cerca di familiari

Lo stesso canile ha diffuso la notizia con un post su Facebook in cui si precisa che «l'ambasciata Usa sta provvedendo» e che lo scopo del post è quello «in affiancamento alla polizia di Stato, rintracciare nel più breve tempo possibile, i parenti del defunto».

Contatti con l'ambasciata

«Non possiamo fornire i dati per motivi di privacy - scrivono i responsabili del canile comunale - ma cerchiamo condivisioni e aiuto nei gruppi internazionali e californiani affinché possiamo arrivare rapidamente a parenti e conoscenti della bull terrier». Il post ha ottenuto in breve tempo centinaia di like e condivisioni, ma viene specificato che l'animale non è in cerca di adozione.

