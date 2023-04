Lottatore di wrestling perde la testa: pugno in faccia all'avversario dopo la sconfitta IL VIDEO DEL FOLLE GESTO

Il wrestling, ormai è noto, è una finzione. Una lotta in cui i colpi proibiti che si vedono sul ring sono una messa in scena - ben architettata - per far divertire il pubblico. Ma, purtroppo, le reazioni a quanto avviene sul tappeto di gioco sono reali, anzi realissime. E quanto accaduto negli Stati Uniti, per l'esattezza in Illinois, tra due giovani lottatori sta facendo il giro del mondo.

Ufo, il Pentagono: «Segnalati 650 avvistamenti: casi in aumento». In Senato i video di due oggetti non identificati

Kiev, allarme aereo dopo un intenso bagliore nel cielo: «Satellite della Nasa in caduta». Ma Rhessi non è ancora precipitato

Lottatore di wrestling perde la testa: il pugno virale

La situazione è degenerata in pochi istanti. L'arbitro ha decretato la fine dell'incontro: una vittoria schiacciante per Cooper Corder per ben 14-2. L'incontro si è svolto alla Oak Park River Forest High School, in Illinois, valevole per il torneo "Beat The Streets" e a un certo punto Hafid Alicea ha perso la testa. Una sconfitta pesante che il giovane lottatore non ha preso bene e, così, mentre i due tornavano al centro del ring per la stretta di mano di rito, Hafid ha deciso di colpire il suo avversario con un pugno inaspettato e doloroso. Un gesto inconcepibile in uno sport in cui il rispetto e il fairplay sono i principi cardine e che ha scatenato furiose polemiche, facendo diventare il video di quanto accaduto subito virale.

Disgusting footage from #wrestling match in Des Plaines, Illinois.



Here is Hafid Alicea (Maine West HS) SUCKER PUNCHING Cooper Corder (SPAR Wrestling Academy) after losing 14-2.



Even worse, he fakes a hand shake and then floors Corder after their Freestyle match for 3rd place. pic.twitter.com/UryZ3O5P1M — Talen Guzman (@TalenGuzman) April 18, 2023

Il video choc

Nelle immagini del filmato che gira sui social si vede come l'arbitro inviti i due lottatori a raggiungere il centro del ring. Cooper, il vincitore, porge la mano all'avversario e Hafid finge di stringerla prima di sferrare il colpo da KO. I genitori del giovane colpito si sono infuriati scagliandosi verbalmente contro Alicea. È servito l'intervento dell'arbitro per placare gli animi e per permettere i soccorsi al giovane a terra. Alla fine Corder ha riportato la frattura del naso e sfarà costretto a indossare una maschera speciale protettiva quando combatterà nuovamente.

Le indagini

Il pugno sferrato è stato considerato così feroce da far partire un'indagine di polizia. I genitori della vittima hanno subito denunciato quanto accaduto e, adesso, la polizia di Oak Park è al lavoro per ricostruire quanto accaduto, anche se - da quanto si apprende - entrambi i ragazzi stanno collaborando con le forze dell'ordine per cercare di giungere a un compromesso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA