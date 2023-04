Gravidanza da incubo, la mamma racconta: «Ho avuto la malattia di Kate Middleton, vomitavo 40 volte al giorno»

Per lei la gravidanza si è trasformata in un vero e proprio incubo. Jessica Craner ha vissuto una disavventura lunga 9 mesi, a causa di una malattia che la costringeva a restare in casa 24 ore su 24. «È come se fossi stata avvelenata da qualcuno», spiega mentre parla della sua malattia. Per la mamma di Huddersfield, in Gran Bretagna, la nausea e il vomito pre parto sono diventati insopportabili e si è ritrovata a vomitare anche 40 volte al giorno.

La nascita della figlia Anna per lei è stata una vera e propria sofferenza, lunga 9 mesi. Ha iniziato ad accusare le prime nausee a solo un mese di gravidanza e le ha avute fino al parto. Jessica soffriva di iperemesi gravidica (HG), una malattia che colpisce circa il 3% delle donne che restano incinte. Anche Kate Middleton, ad esempio, ha sofferto della stessa patologia. Una condizione che ha lasciato Jessica stordita e debole per tutti e 9 i mesi della gestazione. «È come un insetto fastidioso che non se ne va - ha spiegato la donna -. Prendevo quattro medicine diverse al giorno, ma non funzionavano. Vomitavo fino a 40 volte al giorno, è stato un inferno».

Il supporto

Jessica racconta al The Mirror di aver chiesto aiuto al centro specializzato nelle malattie per donne incinta e l'essere capita e supportata ha allievato le sue sofferenze croniche. Alla fine la piccola Anna è nata e lei è super felice. Sui social pubblica un sacco di foto con la sua bambina, ma probabilmente prima di fare un altro figlio ci penserà molto bene...

