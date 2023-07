Margot Robbie, il lavoro in discoteca e la casa in cui viveva con 6 amici: la vita passata dell'attrice prima che diventasse Barbie

Margot Robbie, l'icona di Hollywood nota per il suo fascino e glamour, ha vissuto un passato molto diverso rispetto alla sua attuale celebrità legata al ruolo di Barbie. Prima di diventare una stella, il Daily Mail ha raccontato che Margot ha persino lavorato in una modesta discoteca di Londra, chiamata Infernos.

Margot Robbie, cosa faceva prima

L'attrice, in passato, ha vissuto a Clapham Common con sei amici in una casa chiamata ironicamente "The Manor", caratterizzata da uno stile di vita semplice e senza grandi pretese.

