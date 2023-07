Barbie, Margot Robbie e le multe sul set per chi non indossa il rosa. La denuncia di Ryan Gosling

di Redazione web

Il film Barbie sta spopolando ovunque, già prima dell'uscita nelle sale cinematografiche, in tutto il mondo era "Barbie mania", con abiti rosa e fucsia a ricordare l'iconica bambola che può essere «tutto quello che desidera».

Le riprese del film sono iniziate alcuni anni fa, basti pensare che Margot Robbie, che interpreta Barbie Strereotipo, la protagonista, è stata confermata per il suo ruolo già nel 2019. Sono stati anni molto difficili, tra Covid e crisi, che hanno portato a tardare l'uscita del film, ma finalmente ci siamo. Gli attori hanno trascorso molto tempo insieme sul set e Ryan Gosling, che interpreta Ken, ha raccontato alcuni aneddoti molto divertenti, tra cui un dress code imposto proprio da Margot Robbie. Andiamo insieme a scoprire di che cosa si tratta.

Margot Robbie e il dress code da rispettare

Ryan Gosling, durante una delle interviste per promuovere il film in uscita, Barbie, ha raccontato un aneddoto molto interessante: «Margot Robbie ha avuto l'idea di questo giorno in rosa una volta alla settimana, in cui tutti dovevano indossare qualcosa di rosa. E se non lo facevi, venivi multato. Margot andava in giro a riscuotere le multe e le donava a un ente di beneficenza.

Margot Robbie deve essere diventata una vera e propria Barbie e i fan che hanno visto il film hanno tutti concordato: «Lei è veramente Barbie»

