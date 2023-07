Barbie, il film batte ogni il record: 2 milioni di euro in un solo giorno. Influencer entusiasti, i dubbi sul divieto ai minori di 13 anni

di Redazione web

Barbie il film è stato un vero e proprio successo. A testimoniare l'attesa, finalmente esaudita, delle famiglie e dei fan nostalgici della bambola Mattel, sono i numeri raggiunti dai box office il primo giorno di programmazione: 2.178.000 euro ottenuti all'uscita nelle sale cinematografiche. Il pubblico ha molto apprezzato le avventure di Barbie, impersonata da Margot Robbie e di Ken aka Ryan Gosling, orchestrati dalla regista Greta Gerwing. Anche se, il film sarebbe stato vietato ai minori di 13 anni per alcune battute che hanno fatto storcere il naso alla Motion Picture Association (MPA). Gli influencer di tutto il mondo, invece, si sono detti entusiasti dopo avere visto la pellicola.

Il successo del film Barbie

Stando a chi ha visto il film Barbie o almeno a ciò che dichiarano influencer come Giorgia Soleri e Valentina Ferragni, la pellicola avrebbe riscosso così tanto successo per le tematiche che tratta. Sotto, infatti, il mondo tutto rosa e fucsia ci sarebbero argomenti femministi e contro la sessualizzazione del corpo delle donne. Inoltre, Barbie non sarebbe affatto la bambola ingenua e credulona che può essere ingannata ogni due per tre ma una donna risoluta capace di prendere da sé le proprie decisioni.

Proprio per questi motivi, il film sarebbe assolutamente da vedere e, in un certo senso, da interpretare al di là di ogni filtro giocoso posto dalla regista. Se in Italia nessuno si è preoccupato del linguaggio utilizzato all'interno della pellicola, negli Stati Uniti, la Motion Pictures Association (MPA) avrebbe segnalato alcune battute e, quindi, sconsigliato alla visione dei minori di 13 anni, il lungometraggio per "riferimenti suggestivi e linguaggio leggermente volgare".

Le controversie del film Barbie

Come ogni pellicola di caratura mondiale, anche il film di Barbie ha avuto le sue controversie. Ad esempio, in Vietnam è stata vietata la proiezione perché in una cartina geografica mostrata nel film non veniva rispettata la "line nine dash", ovvero la linea dei nove trattini, una rappresentazione su carta delle rivendicazioni territoriali della Cina nel Mar Cinese Meridionale.

