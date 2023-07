Antonella Fiordelisi, Barbie per una sera in rosa: «Non so se ridere o piangere»

di Redazione web

Vestitino rosa per Antonella Fiordelisi che ieri è andata al cinema a vedere il nuovo film di Barbie. Nelle sue stories di Instagram, l'ex gieffina ha raccontato: «Ero a casa e mi stavo rilassando, anzi no mi stavo deprimendo - ha raccontato Antonella Fiordelisi -, quando la mia migliore amica mi chiama e mi dice: preparati in 15 minuti e vestiti di rosa che ti porto in un posto. Dove mi porterà?».

Le due ragazze al cinema divertite hanno ripreso alcune scene del film e della cena cinese, tra un biscotto della fortuna e l'altro.

Antonella Fiordelisi vestita rosa Barbie

Prima tappa al sushi per concludere la cena con i biscotti della fortuna.

Non contenta, l'influencer ritenta la sorte con un secondo biscotto il cui biglietto dice: «Presto farai viaggi bellissimi». «Non so se ridere o piangere», scrive lei per la mancanza di vacanze dovute al lavoro. Poi nel cinema, le riprese a qualche scena del film tra commenti e risatine.

Immancabile la foto nella scatola Barbie con i popcorn tra le mani.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 12:22

