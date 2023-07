Ken ha anche un cognome, i fan di Barbie increduli: «Sono fratelli». Ecco il nome completo

di Redazione web

I fan di Barbie potrebbero rimanere scioccati nell'apprendere che la bambola Ken ha sia un secondo nome che un cognome, e che ha ereditato entrambi da una persona reale. In effetti, non è l'unica tra le bambole della Mattel a portare il nome di una persona realmente esistita (compresa la stessa Barbie). Sulla scia del film campione d'incassi con Ryan Gosling e Margot Robbie, andiamo a scoprire questa curiosità.

Ken, il nome completo

Il nome completo di Ken è Kenneth Sean Carson, come il figlio della creatrice di Barbie, Ruth Handler, che ha anche co-fondato Mattel con suo marito Elliot. Il bambolotto compagno di Barbie è arrivato per la prima volta sugli scaffali nel marzo 1961 - cosa che fa di lui un Pesci, per tutti coloro che si stessero chiedendo il suo segno zodiacale - appena due anni dopo che Mattel aveva rilasciato per la prima volta l'iconica Barbie. La primissima bambola Ken sfoggiava un costume da bagno rosso e sandali di sughero, sembrava pronta a scendere in spiaggia fin dall'inizio.

La creazione di Ken è arrivata in risposta alle lamentele secondo cui Barbie era una donna single, rendendo così la bambola maschio la sua controparte. «Ken è stato inventato dopo Barbie, per migliorare la posizione di Barbie ai nostri occhi e nel mondo. Quel tipo di mito della creazione è l'opposto del mito della creazione nella Genesi», ha detto a Vogue la regista del film “Barbie” Greta Gerwig.

Fidanzati? No, fratelli

Mentre Barbie e Ken sono stati a lungo riconosciuti come il prototipo dei fidanzati, i loro ononimi sono in realtà fratelli.

