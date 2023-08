Guendalina Tavassi, terrore per lo scherzo dell'insetto: «Ora cerco una vendetta»

di Redazione Web

Scherzo mal riuscito. E' stato un pomeriggio movimentato per Guendalina Tavassi che, a causa di un brutto scherzo del suo "cuore", ha passato attimi di panico. «Non potete capire flowers, mi sto riprendendo ancora dallo scherzo che mi ha fatto cuore» esordisce in panne Guendalina su Instagram. Tra i fan dell'ex gieffina è scattata subito l'allerta e in molti si sono preoccupati per la loro beniamina, apparentemente in ansia. Dopo poco, Guendalina posta il video dello scherzo: il suo fidanzato Federico l'ha rincorsa con una mantide religiosa in mano. Per l'ex gieffina quella per gli insetti è una vera e propria fobia quindi alla vista della mantide ha cominciato a urlare e correre.

La vendetta

Ed ecco che Guendalina, furiosa, registra una story: «Adesso mi vendico, aiutatemi a ricambiare lo scherzo!» fa appello ai fan.

Cosa è successo

Mentre registra tutto, Guendalina dà il caffè al fidanzato e, fingendo di fare una foto al suo caffè, lo riprende per vedere che fa. Ma la reazione è epica. «Niente, a lui va tutto bene. Neanche il caffè col sale sente» scrive in una story mentre "cuore" beve sul lettino del lido il suo caffè. Insomma, una vendetta flop per l'ex naufraga che dovrà accontentarsi di poco.

