Guendalina Tavassi ritrova delle treccine sulla spiaggia, l'appello: «AAA cercasi proprietaria»

Guendalina Tavassi lancia un appello. In vacanza in Salento, l'ex gieffina rende partecipi i follower di ogni spostamento, col suo noto sarcasmo. Mentre è in spiaggia a prendere il sole, Guendalina fotografa delle trecce trovate in mare e scrive ironicamente: «AAA cercasi proprietaria delle trecce ritrovate in mare zona Punta Prosciutto» scrive mentre mostra due treccine annodate, che solitamente si legano sulla chioma. L'appello è ironico, ovviamente, tanto che al termine della didascalia scrive: «Per info contattate la parrucchiera che ve l'ha montate».

In vacanza

Spesso Guendalina è soggetta ai commenti degli hater per i suoi modi o le sue frasi che non hanno l'approvazione di tutti i follower.

ll commento

Un utente ha commentato gli scatti della 37enne romana con un "elegantissimo": «Hai visto più pis***i tu che il minestrone di mia nonna». Con l'ironia che la contraddistingue, Guendalina Tavassi ha risposto così: «Tu sei sicuro di aver visto solo quelli del minestrone invece?». Il battibecco prosegue anche con gli altri utenti che difendono l'opinionista tv, mentre Federico Perna, ignorando tutte le critiche mosse alla fidanzata si concentra su una dedica: «La più bella del mondo per distacco anni luce... Ti amo più di ogni cosa».

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 21:22

