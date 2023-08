Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, il tira e molla continua: lui ha l'influenza, lei lo prende in giro

di Redazione Web

Febbre del sabato sera? Daniele Dal Moro risponde di sì. Letteralmente. I tira e molla fra i due beniamini del Gf Vip non si fermano e, dopo gli ultimi gossip a Ibiza, dove si erano allontanati e avevano pubblicamente dichiarato di aver concluso la storia, ecco che qualcosa è cambiato. A mostrarlo è proprio Oriana Marzoli nelle sue stories Instagram in cui prima reposta un video del suo fandom in cui sta litigando per strada con Daniele e poi si mostra a letto con lui che lamenta un forte mal di testa e febbre. Insomma, sembra proprio che tra loro sia tornato il sereno.. anche se Daniele non sembra affatto star bene.

La story

Nelle sue stories, Oriana prende in giro Daniele che si copre il volto con una coperta e le chiede con voce latitante di stargli accanto perchè sta male. Insomma, l'ex gieffino lamenta un'influenza estiva ma la sua fidanzata, ritrovata, ci scherza su e coinvolge anche i fan lanciando un sondaggio sulla somiglianza fra Daniele e un personaggio di un cartoon.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Agosto 2023, 11:57

