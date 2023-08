Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, il tira e molla a Ibiza: «È finita». Ma poi spunta una foto insieme

di Redazione Web

Mollarsi e riprendersi? si può. E Daniele Dal Moro lo sa. Dopo aver condiviso qualche giorno fa sui social una storia in cui diceva: «Sono appena arrivato a Ibiza, Oriana mi ha detto che non mi apre la porta. Quindi capitolo chiuso», annunciando l’ennesima rottura con Oriana Marzoli, ecco spuntare una news. La venezuelana era volata in Spagna, a quanto pare, per un nuovo progetto di lavoro, scatenando l’ennesima lite con Daniele. Ma, se le parole dell’ex gieffino sembravano lapidarie, arriva un nuovo spoiler che cambia tutto.

L'amore ritrovato

E, alla fine, sembra che quella porta Oriana l’abbia aperta a Daniele, dandogli modo di avere un confronto. A confermarlo è la foto dei due che sta circolando sul web nelle ultime ore.

Tira e molla

Sembra un tira e molla continuo tra i due. Oriana e Daniele continuano a lasciarsi e riprendersi, raccontando tutto sui social. In molti pensano anche che possa essere tutto studiato nei minimi dettagli per essere più esposti sul web. Sarà davvero così? Saranno finti questi tira e molla? o è tutto vero?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Agosto 2023, 22:11

