Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, è finita (un'altra volta). Lui: «Innamorato sì, co*** no». Poi, disattiva l'account social

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati... un'altra volta. La storia d'amore tra i due ex gieffini proprio non funziona. I due ci hanno provato e riprovato ma, tra moltissimi tira e molla da quando sono usciti dalla casa del GfVip a oggi, hanno deciso di prendere due direzioni differenti. Dopo la lite al ristorante in Sardegna, il riappacificamento e l'ennesima rottura (ovvero quella di queste ore), è Daniele che rompe il silenzion sui social e spiega le motivazioni della scelta.

Il tweet di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro è molto attivo sui propri profili social, specialmente su Twitter e Twitch dove, spesso e volentieri, intrattiene i suoi follower con varie dirette, rispondendo alle loro domande. Nelle scorse ore, l'ex gieffino, tramite alcuni tweet, ha spiegato il motivo della fine della storia con Oriana Marzoli: «Non voglio più stare con lei perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore. La distanza per troppo tempo non può che peggiorare le cose. Sono innamorato ma non sono un cog***, ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile per il mio ideale di amore».

La chiusura del profilo Twitter

Dopo avere spiegato ai suoi fan il motivo per cui lui e Oriana hanno deciso di mettere un punto alla loro storia, Daniele Dal Moro ha disattivato il suo account Twitter, cosa che, di solito, non succede.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 10:01

