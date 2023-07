Daniele Dal Moro sulla rottura tra Donnamaria e Antonella Fiordelisi: «Tra moglie e marito non mettere il dito»

di Redazione web

Daniele Dal Moro, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono sicuramente stati tre dei protagonisti indiscussi dell'ultima edizione del GfVip. All'interno della casa più spiata d'Italia, gli ormai ex concorrenti avevano creato un legame di amicizia che è continuato anche fuori dal reality show. Proprio per questo, al compagno di Oriana Marzoli è dispiaciuto molto quando ha saputo che Edoardo (con il quale aveva legato sicuramente di più) non stava più insieme ad Antonella. Daniele è intervenuto su Twitch, proprio riguardo a questa tematica.

Le parole di Daniele Dal Moro

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono mai lasciati da una settimana e non hanno (almeno sui social) più accennato l'uno all'altra o dato adito a ritorni di fiamma. Sicuramente, una situazione ben diversa da quella vissuta da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che, nonostante i tira e molla, continuano a ritornare insieme. Proprio Daniele, durante una diretta su Twitch ha espresso il proprio parere in merito alla fine della storia tra Edoardo e Antonella: «Sono due ragazzi a cui mi sono affezionato. Penso che si vogliano bene e che ci siano dei sentimenti fra di loro, sarei contento se riuscissero a trovare un punto di incontro perché sono due ragazzi che meritano. E basta. Hanno veramente fatto parte dell’ultimo Grande Fratello insieme a me, Bebè e altre persone».

Infine, Daniele Dal Moro ha concluso dicendo: «Li ricordo con affetto e con piacere e se posso dargli una mano cercherò sempre di farlo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 15:21

