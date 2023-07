Oriana Marzoli ancora insieme a Daniele Dal Moro: «Non sono tornata con lui per visibilità»

di Redazione web

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, dopo numerosi tira e molla e litigi social (l'ultimo in un ristorante in Sardegna) avrebbero chiarito e, proprio per questo, sarebbero ritornati insieme. C'è, però, chi continua a non credere alle buone intenzioni della modella e pensa, invece, che sia tornata con l'ex gieffino solo per una questione di visibilità e di pubblicità. Oriana, stanca di sentire queste voci, ha risposto agli hater.

La risposta di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli si è sfogata sui social con chi pensa che sia tornata con Daniele Dal Moro solo per interesse. La modella venezuelana, sui social, ha detto: «Ne approfitto per spiegare meglio una cosa. C’è chi dirà ‘Ah, che casualità che Oriana Marzoli è tornata con il fidanzato giusto ora che ha la pubblicità di Carpisa!’.

Le parole di Oriana Marzoli

Infine, Oriana Marzoli ha concluso dicendo: «Le persone dicono: ‘L'amore non è sufficiente’. Bene, io credo che l'amore sia sufficiente e che se tu vuoi che una cosa funzioni, funziona e basta. Non ci sono altre realtà fuori di questa».

