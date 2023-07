Oriana Marzoli, terrore per il maltempo a Milano: «Era il finimondo, un uragano: che paura». Cosa ha rivelato

di Redazione web

Nelle scorse ore, un nubifragio si è abbattuto sulla città di Milano e ha lasciato dietro di sé il caos: alberi e rami spezzati, strade piene di residui e foglie portati dal vento e automobili distrutte. Molti vip che vivono nel capoluogo lombardo hanno registrato storie in cui si augurano che i cittadini milanesi stiano bene o che, almeno, non abbiano subito danni ingenti. Tanti influencer, poi, hanno raccontato tramite Instagram le loro esperienze, e così ha fatto anche Oriana Marzoli.

La storia Instagram di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli, in questo momento si trova a Milano: da quando ha trovato casa, trascorre molto più tempo in Italia. L'ex gieffina, quindi, ha vissuto anche il disagio portato in città dal maltempo e ha raccontato la sua esperienza nelle sue storie Instagram. La modella venezuelana ha detto: «Ciao ragazzi! Per tutti quelli che mi hanno chiesto se fossi a Milano e come stavo, perché davvero qui è successo il finimondo: c'erano tuoni, fulmini...

Oriana Marzoli e i social

Oriana Marzoli è molto seguita sui propri profili social e, proprio per questo motivo, i suoi fan si sono preoccupati molto per lei. Comunque sia, la modella è parsa, nonostante la paura nella notte, molto serena e in tanti pensano che questo suo stato d'animo sia dato anche dal riappacificamento con il fidanzato Daniele Dal Moro.

