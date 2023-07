Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, lite in diretta su Twitch: «Ti lascio tranquillo, ciao». Cosa è successo

di Redazione web

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continuano a far parlare di sé, soprattutto per i continui tira e molla: i due litigano e si prendono delle pause di riflessione ma, poi, tornano sempre insieme. La coppia, poi, è molto attiva sui propri profili social in cui pubblica spesso contenuti per tenere aggiornati i propri follower su ciò che fa. Proprio nelle scorse ore, Daniele e Oriana hanno avuto una piccola discussione durante una diretta Twitch.

La discussione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro è molto attivo su Twitch: l'ex gieffino ama trascorrere del tempo confrontandosi e chiacchierando con i suoi follower di vari argomenti. Proprio durante l'ultima diretta, all'influencer è stato chiesto perché la fidanzata Oriana Marzoli non fosso presente, quindi, Daniele ha risposto: «Lei è in camera perché non aveva voglia di fare la diretta». Quindi, la modella venezuelana lo ha raggiunto e ha detto: «Non è vero, devi dire la verità. Entro solo per dirvi che non è vero che non volevo farla. Sono stanca e non mi va di stare 3 ore qui seduta. Se erano 10 minuti ok, ma non è vero che non mi andava. Ci tenevo a chiarire questa cosa». Daniele ha, quindi, risposto: «Ma non posso fare una live di 10 minuti e basta».

La versione di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli ha, quindi, risposto al fidanzato: «Sai che vado a dormire presto, sai che ci tengo a dormire. Se la fai alle 5 del pomeriggio ci sta, non si può fare alle 5? C'è un orario stabilito? Oggi è domenica, la gente è a casa. 10 minuti potevo stare, ma non dire queste cose perché non è vero. Dici la verità». Il battibecco tra i due, però, sarebbe cominciato addirittura prima e, infatti, Oriana ha spiegato: «Odio che mi mette la macchina fotografica qua, perché è il suo profilo.

