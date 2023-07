Oriana Marzoli, il disturbatore alla stazione: «Chi ca*** sei? Pensi di fare ridere?»

di Redazione web

Oriana Marzoli è molto attiva sui propri profili social e, quindi, per tenere aggiornati i suoi fan su ciò che fa, posta storie, foto e video in continuazione. L'influencer ed ex gieffina, in uno degli ultimi video pubblicati su Instagram, è alle prese con un "disturbatore" che si intromette mentre lei si sta rivolgendo ai suoi follower. La reazione di Oriana è di sorpresa ma, allo stesso tempo, anche di perplessità nei confronti dell'ospite assolutamente inatteso.

Oriana Marzoli, terrore per il maltempo a Milano: «Era il finimondo, un uragano: che paura». Cosa ha rivelato

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, lite in diretta su Twitch: «Ti lascio tranquillo, ciao». Cosa è successo

La storia Instagram di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli ha pubblicato una storia Instagram in cui si trova alla stazione e sta raccontando ai suoi fan che è in attesa di prendere l'ennesimo treno in ritardo. L'influencer, quindi, comincia a filmarsi a mo di selfie e dice: «Stupendo altro ritardo» e, poi, viene interrotta dal signore che le si piazza dietro e sorride alla telecamera dello smartphone. Oriana, quindi, presa alla sprovvista, si gira verso il disturbatore ed esclama: «Oddio chi ca*** sei? Non lo so, penserà di fare ridere...

Il sondaggio di Oriana Marzoli

Inoltre, all'interno della storia in cui viene disturbata, Oriana Marzoli inserisce un sondaggio per i suoi fan e pone la seguente domanda: «Ma secondo voi avrei dovuto ridere?». L'ex gieffina, quindi, inserisce le risposte: «Si non era un gesto fatto con cattiveria» e «No, è una mancanza di rispetto». I suoi follower hanno scelto per la seconda opzione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA