Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro ha ritrovato l'amore? Lui ha partecipato al GfVip

di Redazione web

Martina Nasoni è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ed è entrata all'interno della casa più spiata d'Italia in qualità di ex di Daniele Dal Moro con il quale, poi, non ha ricucito i rapporti perché lui aveva un flirt in corso con Oriana Marzoli. La speaker radiofonica ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna e proprio qui si sarebbe ritrovata con un'ex concorrente del GfVip che, in molti credono, sarebbe la sua nuova fiamma.

Cecilia Rodriguez, la super festa sullo yacht con Ignazio Moser. Ma spunta anche un ex volto del Gf Vip...

Gf Vip, Daniele Dal Moro chiude con la ex Martina Nasoni: «Ha gettato il suo libro nella spazzatura»

Gf Vip, Martina Nasoni al veleno contro Daniele Dal Moro: «Lì dov'è iniziato tutto...». Ecco cos'ha detto

Io al gfvip ci speravo... amici o qualcosa di più?

Non succede ma se succede... sono bellini insieme #martinanasoni pic.twitter.com/rirjxRnT0m — Alessandra Barbi (@pafeal1) July 27, 2023

Le vacanze di Martina Nasoni

Martina Nasoni ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna e qui si sarebbe ritrovata con un ex coinquilino dell'ultima edizione del GfVip: Andrea Maestrelli. In queste ore, sta impazzando sui social un video in cui i due ballano e si divertono sulle note di Tango di Tananai. Proprio secondo gli utenti social, Martina e Andrea, vista la complicità che si vede nel video, si starebbero frequentando.

Il commento di Martina Nasoni

Qualche mese fa, Martina Nasoni aveva risposto così a una follower che su Instagram le chiedeva quale fosse il rapporto con Andrea Maestrelli: «Io e Andrea amici? Lui è il mio uomo! Scherzo, ci vedremo molto presto e l’ho sentito ieri, l’altro ieri, non ricordo. Mi ha chiamato, sta in giro, al mare. Bella vita…».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA